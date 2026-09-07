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Тафсир: Al-Mursalat 77:12
Al-Mursalat
12
77:12
لاي يوم اجلت ١٢
لِأَىِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ ١٢
لِأَيِّ
ﲨ
يَوۡمٍ
ﲩ
أُجِّلَتۡ
ﲪ
١٢
ﲫ
До какого дня отсрочено?
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Вы читаете тафсир для группы стихов 77:11 до 77:13
Воскрешение и воздаяние неизбежны и не вызывают сомнения. Когда же они наступят, то весь мир постигнут великие изменения и сильный ужас, от которого сердца придут в беспокойство и будут охвачены глубокой скорбью. И тогда звезды исчезнут из виду, рассеются и покинут свои места. Горы разрушатся и превратятся в развеянный прах, а земля станет настолько ровной, что ты не увидишь на ней ни кривизны, ни углубления. В этот день наступит срок, который был установлен для посланников и до которого был отсрочен суд над народами. Поэтому далее Всевышний Аллах сказал: