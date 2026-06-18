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Al-Qalam
41
68:41
ام لهم شركاء فلياتوا بشركايهم ان كانوا صادقين ٤١
أَمْ لَهُمْ شُرَكَآءُ فَلْيَأْتُوا۟ بِشُرَكَآئِهِمْ إِن كَانُوا۟ صَـٰدِقِينَ ٤١
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Или у них есть сотоварищи? Пусть же они приведут своих сотоварищей, если они говорят правду!
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Al-Sa'di
Аллах не обещал им, что все задуманное ими будет исполняться вплоть до наступления конца света. У них нет даже сотоварищей и помощников, которые могли бы помочь им достичь желаемого. Если же у них есть помощники, то пусть они представят их в подтверждение своей правоты. Конечно же, у нечестивцев нет ни Писания, ни завета с Аллахом о том, что их злодеяния спасут их от Аллаха, ни сотоварищей, которые могли бы помочь им. Их притязания тщетны и порочны. Кто из них поручится за притязания, бессмысленность которых очевидна? Воистину, ни одна душа не возьмет на себя такое и не посмеет предположить подобное.