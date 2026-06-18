Войти
Войти
Войти
Выберите язык
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-Qalam
34
68:34
ان للمتقين عند ربهم جنات النعيم ٣٤
إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّـٰتِ ٱلنَّعِيمِ ٣٤
ﲰ
ﲱ
ﲲ
ﲳ
ﲴ
ﲵ
ﲶ
Воистину, для богобоязненных у их Господа приготовлены Сады блаженства.
Тафсиры
Слои
Уроки
Размышления
Ответы
Кираат
Хадис
Aa
العربية
Al-Sa'di
Вы читаете тафсир для группы стихов 68:33 до 68:34
Мирское наказание которое постигает тех, кто заслужил его своими злодеяниями. За их бесчинство и распутство Аллах лишает их того, что повлекло за собой их грехи и заставило их отдать предпочтение мирской жизни. Он лишает грешников того, в чем они нуждаются больше всего. А наказание в будущем мире намного мучительнее наказания земного. И если бы люди по-настоящему познали истину, то непременно постарались бы избежать всего, что влечет за собой Божью кару и лишает человека награды.