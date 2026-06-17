Войти
Войти
Войти
Выберите язык
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Muhammad
8
47:8
والذين كفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم ٨
وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فَتَعْسًۭا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَـٰلَهُمْ ٨
ﲮ
ﲯ
ﲰ
ﲱ
ﲲ
ﲳ
ﲴ
Гибель тем, которые не уверовали! Он сделает тщетными их деяния.
Тафсиры
Слои
Уроки
Размышления
Ответы
Кираат
Хадис
Aa
العربية
Al-Sa'di
Горе тем, которые не уверовали и распространяли на земле ложь и смуту! Всевышний лишил их Своей поддержки, и их дела пошли во вред им самим. Все то, что они совершали в надежде получить Его награду, пропало даром, а козни, которые они замышляли против истины, обернулись против них самих.