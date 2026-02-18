Войти
Muhammad

.47

Мухаммад

047

Во имя Аллаха — Милостивого, Милосердного
47:1
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم ١
ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَصَدُّوا۟ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَـٰلَهُمْ ١

١

Он сделал тщетными деяния тех, которые не уверовали и сбивали других с пути Аллаха.
