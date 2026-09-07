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Тафсир: An-Naml 27:93
An-Naml
93
27:93
وقل الحمد لله سيريكم اياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون ٩٣
وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ ءَايَـٰتِهِۦ فَتَعْرِفُونَهَا ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَـٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ٩٣
وَقُلِ
ﲀ
ٱلۡحَمۡدُ
ﲁ
لِلَّهِ
ﲂ
سَيُرِيكُمۡ
ﲃ
ءَايَٰتِهِۦ
ﲄ
فَتَعۡرِفُونَهَاۚ
ﲅﲆ
وَمَا
ﲇ
رَبُّكَ
ﲈ
بِغَٰفِلٍ
ﲉ
عَمَّا
ﲊ
تَعۡمَلُونَ
ﲋ
٩٣
ﲌ
Скажи: «Хвала Аллаху! Он покажет вам Свои знамения, и вы узнаете их». Твой Господь не находится в неведении о том, что вы совершаете.
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Вы читаете тафсир для группы стихов 27:93 до 28:1
Только Аллаху надлежит хвала как в мирской жизни, так и в Последней жизни. Его восхваляют все творения, но лучше всего это делают Его избранные рабы. Они стоят выше всех остальных творений, ощущают близость к Нему и наслаждаются Его бесчисленными дарами, и поэтому их восхваления и благодарность нельзя сравнить с тем, как благодарят и восхваляют Его остальные творения. Аллах являет людям Свои знамения, и они помогают им различать между истиной и ложью. Рабы узнают эти знамения и освещают ими беспросветную мглу. И происходит это для того, чтобы погиб тот, кто погиб при полной ясности, и чтобы жил тот, кто жил при полной ясности. Воистину, Господь не предает забвению человеческие деяния. Напротив, Ему прекрасно известно о поступках и помыслах Его рабов. Он знает, какое вознаграждение или наказание они заслужили своими поступками, и непременно вынесет приговор, который заставит каждого человека воздать хвалу Ему. Люди непременно будут восхвалять Его, потому что не найдут изъяна в Его премудром решении. Благодаря милости и поддержке Всевышнего Аллаха я завершил толкование этой удивительной суры. Господи! Не оставляй нас без Твоей милости и поддержки, ведь Ты - Самый великодушный и милосердный из правителей. Ты внимаешь молитвам Твоих рабов, облегчаешь им самые трудные дела, раскрываешь пред ними врата Твоего изобилия и непрестанно одаряешь их Твоими щедрыми дарами. Ты помогаешь правоверным постичь смысл Священного Корана и раскрываешь его тайны тем, кто стремится добраться до этой удивительной кладези. Хвала Тебе, Господи! Мир и благословение Твоему Пророку Мухаммаду, его семье и его сподвижникам!