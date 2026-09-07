An-Naml 27:89 من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يوميذ امنون ٨٩
Страница 385 · Джуз 20
مَن
جَآءَ
بِٱلۡحَسَنَةِ
فَلَهُۥ
خَيۡرٞ
مِّنۡهَا
وَهُم
مِّن
فَزَعٖ
يَوۡمَئِذٍ
ءَامِنُونَ
٨٩
Те, которые предстанут с добрым деянием, получат нечто лучшее. В тот день они будут защищены от испуга.
Прочитайте тафсир.
Russian Tafseer Al Saddi
Больше тафсиров
Посмотри на эти могучие горы, у которых нет изъянов и недостатков. Ты можешь подумать, что эти могучие твердыни всегда будут стоять на своих местах, но потрясения Судного дня будут настолько существенными, что даже горы от страха перед Аллахом придут в движение. Затем они рассыплются, а затем и вовс…
Посмотри на эти могучие горы, у которых нет изъянов и недостатков. Ты можешь подумать, что эти могучие твердыни всегда будут стоять на своих местах, н…