Войти
Войти
Выберите язык

An-Naml 27:89 من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يوميذ امنون ٨٩

Страница 385 · Джуз 20

مَن
جَآءَ
بِٱلۡحَسَنَةِ
فَلَهُۥ
خَيۡرٞ
مِّنۡهَا
وَهُم
مِّن
فَزَعٖ
يَوۡمَئِذٍ
ءَامِنُونَ
٨٩
Те, которые предстанут с добрым деянием, получат нечто лучшее. В тот день они будут защищены от испуга.
Продолжить чтение

Прочитайте тафсир.

Russian Tafseer Al Saddi

Посмотри на эти могучие горы, у которых нет изъянов и недостатков. Ты можешь подумать, что эти могучие твердыни всегда будут стоять на своих местах, но потрясения Судного дня будут настолько существенными, что даже горы от страха перед Аллахом придут в движение. Затем они рассыплются, а затем и вовс…
Посмотри на эти могучие горы, у которых нет изъянов и недостатков. Ты можешь подумать, что эти могучие твердыни всегда будут стоять на своих местах, н…
Больше тафсиров
Notes placeholders