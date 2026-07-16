Войти
Войти
Выберите язык
27:43
وصدها ما كانت تعبد من دون الله انها كانت من قوم كافرين ٤٣
وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَّعْبُدُ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۖ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍۢ كَـٰفِرِينَ ٤٣

٤٣

Ей мешало то, чему она поклонялась вместо Аллаха, ведь она принадлежала к неверующему народу.
Тафсиры
Уроки
Размышления