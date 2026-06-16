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Maryam
29
19:29
فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا ٢٩
فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ ۖ قَالُوا۟ كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِى ٱلْمَهْدِ صَبِيًّۭا ٢٩
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Она показала на него, и они сказали: «Как мы можем говорить с младенцем в колыбели?».
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Al-Sa'di
Вы читаете тафсир для группы стихов 19:29 до 19:30
Она поступила так, потому что ей было велено знаками объяснить людям, что она дала обет молчания, если люди попытаются заговорить с ней. Когда она показала на младенца и предложила им заговорить с ним, люди удивились ее поступку, потому что дети, как правило, не умеют разговаривать в младенческом возрасте. И в это время младенец заговорил.