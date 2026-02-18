Войти
19:13
وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا ١٣
وَحَنَانًۭا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَوٰةًۭ ۖ وَكَانَ تَقِيًّۭا ١٣

١٣

а также состраданием от Нас и чистотой. Он был богобоязнен,
Тафсиры
Уроки
Размышления
