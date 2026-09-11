Al-Baqarah 2:82 والذين امنوا وعملوا الصالحات اولايك اصحاب الجنة هم فيها خالدون ٨٢
Страница 12 · Джуз 1
وَٱلَّذِينَ
ءَامَنُواْ
وَعَمِلُواْ
ٱلصَّٰلِحَٰتِ
أُوْلَٰٓئِكَ
أَصۡحَٰبُ
ٱلۡجَنَّةِۖ
هُمۡ
فِيهَا
خَٰلِدُونَ
٨٢
А те, которые уверовали и совершали праведные деяния, окажутся обитателями Рая. Они пребудут там вечно.
Прочитайте тафсир.
Russian Tafseer Al Saddi
Больше тафсиров
Всевышний сообщил о верующих, которые уверовали в Аллаха, ангелов, Писания, посланников и Последний день и совершали праведные деяния. Ни одно деяние нельзя назвать праведным, если оно не отвечает двум требованиям. Во-первых, оно должно быть искренне посвящено Аллаху. Во-вторых, оно должно быть сове…
Всевышний сообщил о верующих, которые уверовали в Аллаха, ангелов, Писания, посланников и Последний день и совершали праведные деяния. Ни одно деяние …