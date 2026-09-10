Al-Sa'di Тафсир: Al-Baqarah Ая 73

Когда израильтяне зарезали корову, им было велено ударить мертвеца частью ее. Возможно, им было указано на определенный орган коровы, а возможно, они могли ударить мертвеца любой ее частью, поскольку указание на определенный орган животного в данном случае было совершенно бессмысленно. Израильтяне выполнили это повеление, и тогда Аллах воскресил мертвеца. Тот назвал имя убийцы, и Аллах раскрыл то, что они пытались скрыть. Воскрешение мертвеца на глазах у целого народа однозначно свидетельствовало об истинности воскрешения после смерти, и это должно было заставить израильтян призадуматься и отдалиться от всего, что могло навредить им.