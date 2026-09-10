Al-Sa'di Тафсир: Al-Baqarah Ая 65

О сыны Исраила! Помните о том, как Мы заключили с вами суровый завет. Мы устрашили вас и подняли над вами гору, а затем вам было велено крепко придерживаться Торы, усердно выполнять ее предписания и терпеливо повиноваться Аллаху. Вам было велено читать и изучать ниспосланное откровение, дабы вы остерегались наказания Аллаха и Его гнева и были богобоязненны. Однако вы отвернулись от этого ясного заверения и обрекли себя на величайшие муки, и если бы не милость Аллаха к вам, то вы непременно оказались бы в убытке.