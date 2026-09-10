Al-Sa'di Тафсир: Al-Baqarah Ая 63

Это предписание распространяется исключительно на людей Писания. Согласно достоверному мнению, сабии - это представители одного из многочисленных христианских течений. Аллах сообщил, что правоверные иудеи, христиане и сабии, уверовавшие в Аллаха и в Последний день и признавшие правдивость Божьих посланников, непременно получат великую награду и окажутся в безопасности. Они не познают страха и не будут опечалены. Что же касается тех иудеев, христиан и сабиев, которые отказались уверовать в Аллаха и в Последний день, то их ожидает совершенно иная участь. Они будут охвачены страхом и опечалены. Совершенно очевидно, что это предписание распространяется на людей Писания, которые жили до начала миссии Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, поскольку их деяния действительно можно было охарактеризовать таким образом. Из этого аята следует, что если контекст коранических аятов может подтолкнуть читателя к ошибочному выводу, то в Коране всегда находится такой аят, который разрушает ошибочные представления. Священный Коран ниспослан Господом, Которому все известно о творениях еще до того, как они возникают, Который объемлет Своей милостью все сущее. Всевышний упрекнул сынов Исраила за ослушание и порочные деяния, и в сердцах некоторых людей могло возникнуть предположение, что это порицание распространяется на всех израильтян. Поэтому Всевышний Создатель сообщил о качествах тех из них, которые не были удостоены этого порицания. А лучше всего об этом известно Аллаху! Помимо этого, в предыдущих аятах речь шла только о сынах Исраила, и некоторые люди могли ошибочно предположить, что только израильтяне были удостоены порицания Господа. Поэтому Всевышний Аллах ниспослал откровение с общим смыслом, которое распространяется на все религиозные общины, дабы разъяснить людям истину и предотвратить неправильное понимание откровений. Пречист и преславен Господь, Который ниспослал в Своем писании знания, изумляющие умы творений! Затем Всеблагой и Всевышний Аллах продолжил укорять израильтян за поступки их предков и сказал: