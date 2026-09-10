Al-Baqarah 2:62 ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابيين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ٦٢
Страница 10 · Джуз 1
إِنَّ
ٱلَّذِينَ
ءَامَنُواْ
وَٱلَّذِينَ
هَادُواْ
وَٱلنَّصَٰرَىٰ
وَٱلصَّٰبِـِٔينَ
مَنۡ
ءَامَنَ
بِٱللَّهِ
وَٱلۡيَوۡمِ
ٱلۡأٓخِرِ
وَعَمِلَ
صَٰلِحٗا
فَلَهُمۡ
أَجۡرُهُمۡ
عِندَ
رَبِّهِمۡ
وَلَا
خَوۡفٌ
عَلَيۡهِمۡ
وَلَا
هُمۡ
يَحۡزَنُونَ
٦٢
Воистину, верующим, а также иудеям, христианам и сабиям, которые уверовали в Аллаха и в Последний день и поступали праведно, уготована награда у их Господа. Они не познают страха и не будут опечалены.
Прочитайте тафсир.
Russian Tafseer Al Saddi
Больше тафсиров
Это предписание распространяется исключительно на людей Писания. Согласно достоверному мнению, сабии - это представители одного из многочисленных христианских течений. Аллах сообщил, что правоверные иудеи, христиане и сабии, уверовавшие в Аллаха и в Последний день и признавшие правдивость Божьих пос…
Это предписание распространяется исключительно на людей Писания. Согласно достоверному мнению, сабии - это представители одного из многочисленных хрис…