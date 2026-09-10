Al-Baqarah 2:60 ۞ واذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل اناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين ٦٠
Страница 9 · Джуз 1
۞ وَإِذِ
ٱسۡتَسۡقَىٰ
مُوسَىٰ
لِقَوۡمِهِۦ
فَقُلۡنَا
ٱضۡرِب
بِّعَصَاكَ
ٱلۡحَجَرَۖ
فَٱنفَجَرَتۡ
مِنۡهُ
ٱثۡنَتَا
عَشۡرَةَ
عَيۡنٗاۖ
قَدۡ
عَلِمَ
كُلُّ
أُنَاسٖ
مَّشۡرَبَهُمۡۖ
كُلُواْ
وَٱشۡرَبُواْ
مِن
رِّزۡقِ
ٱللَّهِ
وَلَا
تَعۡثَوۡاْ
فِي
ٱلۡأَرۡضِ
مُفۡسِدِينَ
٦٠
Вот Муса (Моисей) попросил питья для своего народа, и Мы сказали: «Ударь своим посохом по камню». Из него забили двенадцать ключей, и все люди узнали, где им надлежит пить. Ешьте и пейте из того, чем наделил Аллах, и не творите на земле зла, распространяя нечестие!
Прочитайте тафсир.
Russian Tafseer Al Saddi
Больше тафсиров
Муса попросил Аллаха напоить его народ, и тогда Аллах велел ему ударить посохом по камню. Это мог быть либо какой-либо определенный камень, либо любой из камней. Стоило ему ударить посохом по камню, как из него забилось двенадцать ключей. Израильский народ состоял из двенадцати племен, и каждое плем…
Муса попросил Аллаха напоить его народ, и тогда Аллах велел ему ударить посохом по камню. Это мог быть либо какой-либо определенный камень, либо любой…