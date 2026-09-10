Al-Baqarah 2:58 واذ قلنا ادخلوا هاذه القرية فكلوا منها حيث شيتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين ٥٨
Страница 9 · Джуз 1
وَإِذۡ
قُلۡنَا
ٱدۡخُلُواْ
هَٰذِهِ
ٱلۡقَرۡيَةَ
فَكُلُواْ
مِنۡهَا
حَيۡثُ
شِئۡتُمۡ
رَغَدٗا
وَٱدۡخُلُواْ
ٱلۡبَابَ
سُجَّدٗا
وَقُولُواْ
حِطَّةٞ
نَّغۡفِرۡ
لَكُمۡ
خَطَٰيَٰكُمۡۚ
وَسَنَزِيدُ
ٱلۡمُحۡسِنِينَ
٥٨
Вот Мы сказали: «Войдите в этот город и ешьте вволю, где пожелаете. Войдите во врата, поклонившись, и скажите: «Прости нас!». Мы простим ваши прегрешения и приумножим награду творящим добро».
Прочитайте тафсир.
Russian Tafseer Al Saddi
Больше тафсиров
Израильтяне были ослушниками, но Аллах не переставал оказывать им милость. Он велел им войти в город, которому предстояло принести им величие и стать их родиной и обителью, где их ожидало изобилие всевозможных мирских благ. Аллах приказал израильтянам войти в город и подтвердить свое смирение перед …
Израильтяне были ослушниками, но Аллах не переставал оказывать им милость. Он велел им войти в город, которому предстояло принести им величие и стать …