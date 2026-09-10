Al-Baqarah 2:56 ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون ٥٦
Страница 8 · Джуз 1
ثُمَّ
بَعَثۡنَٰكُم
مِّنۢ
بَعۡدِ
مَوۡتِكُمۡ
لَعَلَّكُمۡ
تَشۡكُرُونَ
٥٦
Затем Мы воскресили вас после смерти, - быть может, вы будете благодарны.
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Russian Tafseer Al Saddi
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Сыны Исраила осмелились дерзить Аллаху и Его посланнику, и поэтому их поразила молния. Возможно, они действительно умерли, а возможно, они потеряли сознание. При этом каждый из них мог видеть, что происходило с остальными. Затем Аллах вернул их к жизни, дабы они возблагодарили Его.
Сыны Исраила осмелились дерзить Аллаху и Его посланнику, и поэтому их поразила молния. Возможно, они действительно умерли, а возможно, они потеряли со…