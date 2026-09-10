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Al-Baqarah 2:39 والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولايك اصحاب النار هم فيها خالدون ٣٩

Страница 7 · Джуз 1

وَٱلَّذِينَ
كَفَرُواْ
وَكَذَّبُواْ
بِـَٔايَٰتِنَآ
أُوْلَٰٓئِكَ
أَصۡحَٰبُ
ٱلنَّارِۖ
هُمۡ
فِيهَا
خَٰلِدُونَ
٣٩
А те, которые не уверуют и сочтут ложью Наши знамения, будут обитателями Огня. Они пребудут там вечно.
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Russian Tafseer Al Saddi

Всевышний еще раз упомянул о низвержении Адама и его супруги на землю, чтобы связать их существование на земле с верным руководством от Господа. О люди и джинны! Когда бы ни явилось к вам верное руководство от Аллаха, когда бы Божий посланник, да благословит его Аллах и приветствует, ни принес вам П…
Всевышний еще раз упомянул о низвержении Адама и его супруги на землю, чтобы связать их существование на земле с верным руководством от Господа. О люд…
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