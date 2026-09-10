Al-Sa'di Тафсир: Al-Baqarah Ая 35

После сотворения Адама и доказательства его превосходства Всевышний Аллах оказал ему еще одну великую милость и сотворил для него из него самого супругу, дабы тот нашел в ней умиротворение и общался с ней. Аллах позволил им поселиться в Райском саду и питаться вдоволь, где им будет угодно, удивительными плодами и фруктами. Всевышний сказал: «В нем ты не будешь голодным и нагим. В нем ты не будешь страдать от жажды и зноя» (20:118–119). Однако им было запрещено приближаться к одному из райских деревьев. О том, каким было это дерево, лучше всего известно Аллаху. Он запретил им приближаться к нему для того, чтобы подвергнуть их испытанию, либо по другой причине, которая нам неизвестна. Им было сказано, что если они ослушаются веления Аллаха, то непременно окажутся в числе несправедливых грешников. Подобное предупреждение означало, что этот запрет был категорическим. Стоило об этом узнать врагу человека, как тот принялся наущать Адама и его супругу. Он искушал их красивыми обещаниями и предлагал им отведать запретный плод, пока они не поддались искушению. Всевышний сказал: «Дьявол стал наущать их, чтобы обнажить их срамные места, которые были сокрыты от них. Он сказал им: “Ваш Господь запретил вам это дерево только для того, чтобы вы не стали ангелами или бессмертными”. Он поклялся им: “Воистину, я для вас - искренний доброжелатель”. Он низвел их (вывел из Рая или воодушевил на грех) обманом, и когда они вкусили от этого дерева, то обнажились их срамные места, и они стали прилеплять на себя райские листья. Тогда Господь их воззвал к ним: “Разве Я не запретил вам это дерево и не сказал вам, что дьявол для вас - явный враг?”» (7:20–22). Адам и его супруга польстились на лживые обещания сатаны и послушались его совета. Ему удалось вывести их из Обители блаженства и изобилия и привести в обитель усердного труда и усталости.