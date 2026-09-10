Al-Baqarah 2:32 قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ٣٢
Страница 6 · Джуз 1
قَالُواْ
سُبۡحَٰنَكَ
لَا
عِلۡمَ
لَنَآ
إِلَّا
مَا
عَلَّمۡتَنَآۖ
إِنَّكَ
أَنتَ
ٱلۡعَلِيمُ
ٱلۡحَكِيمُ
٣٢
Они ответили: «Пречист Ты! Мы знаем только то, чему Ты научил нас. Воистину, Ты - Знающий, Мудрый».
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Russian Tafseer Al Saddi
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