Al-Sa'di Тафсир: Al-Baqarah Ая 29

Все земные блага Аллах сотворил для людей по милости Своей, дабы они пользовались и наслаждались ими, делая из этого полезные выводы. Этот прекрасный аят свидетельствует о том, что все мирские блага считаются дозволенными и чистыми до тех пор, пока не доказано обратное, поскольку Всевышний Аллах упомянул о Своей милости по отношению к людям. На основании этого аята также можно утверждать, что все вредное и дурное запрещено, поскольку Аллах сотворил для людей то, что приносит им пользу. Значит, люди не имеют права пользоваться тем, что выходит за эти рамки. Запретив использовать все вредное и дурное, Господь также оказал людям великую милость. Далее Всевышний Аллах сообщил, что после сотворения земли Он обратился к небу. Глагол истава используется в Священном Коране в трех значениях. Когда он употребляется без предлога, то означает ‘достиг зрелости, совершенства’. Всевышний использовал его в таком значении, повествуя о пророке Мусе: «Когда он достиг зрелого возраста, Мы даровали ему власть (мудрость или пророчество) и знание» (28:14). Когда он употребляется с предлогом, обозначающим высокое положение, то означает ‘поднялся’, ‘вознесся’. Всевышний использовал его в таком значении, когда сказал: «Милостивый вознесся на Трон» (20:5); «Он сотворил всякие пары животных и растений и создал для вас среди кораблей и скотины те, на которых вы ездите, чтобы вы поднимались на их спины (или палубы)» (43:12–13). Когда он употребляется с предлогом, обозначающим направление, он означает ‘устремился’, ‘обратился’. Именно в таком значении этот глагол использован в обсуждаемом нами откровении. После сотворения земли Всевышний Аллах приступил к сотворению небес и сотворил их семью небесами. Он придал им совершенный облик и ведает обо всем сущем. Ему прекрасно известно, что попадает в землю и что выходит оттуда, что нисходит с небес и что восходит туда. Он ведает обо всем сокровенном и очевидном. В этом и во многих других аятах Аллах упомянул о сотворении Вселенной наряду с упоминанием о Своем божественном знании. Всевышний сказал: «Храните ли вы свои речи в секрете или же говорите о них вслух, Он ведает о том, что в груди. Неужели этого не будет знать Тот, Кто сотворил, если Он - Проницательный (или Добрый), Сведущий?» (67:13–14). Причина же этого заключается в том, что создание творений является самым убедительным доказательством божественного знания, мудрости и могущества.