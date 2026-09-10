Al-Baqarah 2:28 كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون ٢٨
Страница 5 · Джуз 1
كَيۡفَ
تَكۡفُرُونَ
بِٱللَّهِ
وَكُنتُمۡ
أَمۡوَٰتٗا
فَأَحۡيَٰكُمۡۖ
ثُمَّ
يُمِيتُكُمۡ
ثُمَّ
يُحۡيِيكُمۡ
ثُمَّ
إِلَيۡهِ
تُرۡجَعُونَ
٢٨
Как вы можете не веровать в Аллаха, тогда как вы были мертвы, и Он оживил вас? Потом Он умертвит вас, потом оживит, а потом вы будете возвращены к Нему.
Прочитайте тафсир.
Russian Tafseer Al Saddi
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Этот вопрос означает удивление, порицание и осуждение. О люди! Как вы можете отказываться от веры в Аллаха, Который сотворил вас из небытия и одарил вас всевозможными благами, Который умерщвляет вас по завершении вашего жизненного срока и воздает вам по заслугам уже в могилах, Который непременно вер…
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