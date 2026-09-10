Al-Baqarah 2:21 يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ٢١
Страница 4 · Джуз 1
يَٰٓأَيُّهَا
ٱلنَّاسُ
ٱعۡبُدُواْ
رَبَّكُمُ
ٱلَّذِي
خَلَقَكُمۡ
وَٱلَّذِينَ
مِن
قَبۡلِكُمۡ
لَعَلَّكُمۡ
تَتَّقُونَ
٢١
О люди! Поклоняйтесь вашему Господу, Который сотворил вас и тех, кто был до вас, - быть может, вы устрашитесь.
Прочитайте тафсир.
Russian Tafseer Al Saddi
Больше тафсиров
Это повеление с широким смыслом распространяется на всех людей. Им приказано посвящать Аллаху все обряды поклонения, выполняя Его веления, остерегаясь Его запретов и признавая правдивость Его повествований. Аллах повелел людям совершать то, ради чего они были сотворены. Всевышний сказал: «Я сотворил…
Это повеление с широким смыслом распространяется на всех людей. Им приказано посвящать Аллаху все обряды поклонения, выполняя Его веления, остерегаясь…