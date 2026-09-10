Al-Baqarah 2:18 صم بكم عمي فهم لا يرجعون ١٨
Страница 4 · Джуз 1
صُمُّۢ
بُكۡمٌ
عُمۡيٞ
فَهُمۡ
لَا
يَرۡجِعُونَ
١٨
Глухие, немые, слепые! Они не вернутся на прямой путь.
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Russian Tafseer Al Saddi
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Лицемеры глухи ко всему, что приносит добро, безмолвны, когда речь заходит о нем, и слепы по отношению к истине. Им не суждено вернуться на прямой путь, потому что они познали истину и сознательно отвернулись от нее. Они отличаются от тех, кто отказывается от истины по причине своего невежества или …
Лицемеры глухи ко всему, что приносит добро, безмолвны, когда речь заходит о нем, и слепы по отношению к истине. Им не суждено вернуться на прямой пут…