Al-Baqarah 2:15 الله يستهزي بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون ١٥
Страница 3 · Джуз 1
ٱللَّهُ
يَسۡتَهۡزِئُ
بِهِمۡ
وَيَمُدُّهُمۡ
فِي
طُغۡيَٰنِهِمۡ
يَعۡمَهُونَ
١٥
Аллах поиздевается над ними и увеличит их беззаконие, в котором они скитаются вслепую.
Прочитайте тафсир.
Russian Tafseer Al Saddi
Больше тафсиров
Злое ухищрение всегда причиняет вред только тем, кто этого заслуживает. Лицемеры насмехаются над правоверными, и в воздаяние за это Аллах насмехается над ними. В мирской жизни Аллах приукрашивает для них дурные деяния, которые они совершают. Он не позволяет правоверным наказывать их, и поэтому они п…
Злое ухищрение всегда причиняет вред только тем, кто этого заслуживает. Лицемеры насмехаются над правоверными, и в воздаяние за это Аллах насмехается …