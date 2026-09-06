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Тафсир: Yusuf 12:25
Yusuf
25
12:25
واستبقا الباب وقدت قميصه من دبر والفيا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم ٢٥
وَٱسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُۥ مِن دُبُرٍۢ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِ ۚ قَالَتْ مَا جَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوٓءًا إِلَّآ أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌۭ ٢٥
وَٱسۡتَبَقَا
ﱳ
ٱلۡبَابَ
ﱴ
وَقَدَّتۡ
ﱵ
قَمِيصَهُۥ
ﱶ
مِن
ﱷ
دُبُرٖ
ﱸ
وَأَلۡفَيَا
ﱹ
سَيِّدَهَا
ﱺ
لَدَا
ﱻ
ٱلۡبَابِۚ
ﱼﱽ
قَالَتۡ
ﱾ
مَا
ﱿ
جَزَآءُ
ﲀ
مَنۡ
ﲁ
أَرَادَ
ﲂ
بِأَهۡلِكَ
ﲃ
سُوٓءًا
ﲄ
إِلَّآ
ﲅ
أَن
ﲆ
يُسۡجَنَ
ﲇ
أَوۡ
ﲈ
عَذَابٌ
ﲉ
أَلِيمٞ
ﲊ
٢٥
ﲋ
Они бросились к двери, пытаясь опередить друг друга, и она порвала его рубаху со спины. У двери они встретили ее господина. Она сказала: «Как иначе можно покарать того, кто хотел причинить зло твоей жене, если не заточить его в темницу или не подвергнуть мучительным страданиям?!».
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Вы читаете тафсир для группы стихов 12:25 до 12:26
Несмотря на настойчивые попытки хозяйки соблазнить Йусуфа, он отказался подчиниться ей и бросился к двери, чтобы выйти наружу и спастись от искушения. Она бросилась за ним, зацепилась руками за его одежду и разорвала его рубашку. Когда же они добежали до двери, то наткнулись на мужа хозяйки. Он застал их в таком виде и был поражен увиденным. А его жена тотчас решила прибегнуть ко лжи и обвинить Йусуфа в том, что он домогался ее. Она сказала: «Как можно наказать того, кто желал причинить зло твоей жене, если не заточить его в темницу или не подвергнуть мучительному наказанию?» Она не сказала, что он причинил ей зло, чтобы сразу снять с себя и Йусуфа более тяжкие обвинения. Она подчеркнула, что Йусуф должен быть наказан только за дурное намерение и попытку соблазнить чужую жену.