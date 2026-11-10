Al-Sa'di Тафсир: Yunus Ая 73

Пророк Нух призывал свой народ днем и ночью, беседовал с ними в уединении и всенародно, однако его проповеди заставляли их еще больше отдаляться от истины, и они объявили его лжецом. И тогда Аллах спас его и тех, кто уверовал вместе с ним, в ковчеге, который святому пророку было велено построить под присмотром Аллаха. А когда строительство было завершено, вся земля забилась ключом. Вода лилась даже из печей, и Всевышний Господь сказал своему пророку: «Погрузи на него от каждого вида по паре и свою семью, за исключением тех, о которых уже было сказано Слово, а также тех, кто уверовал» (11:40). И святой пророк выполнил это повеление. По приказу Аллаха небеса проливали обильные дожди, а на земле образовалось великое множество бурлящих источников. Воды небес и земли сошлись по Божьему предопределению, а огромный ковчег, сколоченный из досок при помощи гвоздей, отправился в путь под присмотром Аллаха. Так Он погубил неверующих и сделал правоверных наследниками земли. Он благословил их потомство, сделал его многочисленным и расселил людей по всем уголкам земли. А неверующие, которые отвергли Его знамения после того, как им разъяснили истину и привели убедительные доказательства, были потоплены. Их уделом стали погибель, позор и вечное проклятие, ибо во все времена люди проклинают и порицают их. Пусть же неверующие устрашатся погибели, позора и наказания, которые могут постигнуть их так же, как некогда постигли их неверующих предшественников.