Al-Sa'di Тафсир: Yunus Ая 58

Под милостью Аллаха подразумевается Священный Коран - самая великая милость, которой Господь одарил Своих рабов. А под милосердием подразумеваются религия и вера, поклонение и любовь к Аллаху, а также познание Его. Возрадоваться этому гораздо лучше, нежели радоваться тленным мирским благам и преходящим удовольствиям, потому что правильная религия делает человека счастливым в обеих жизнях и превосходит все земные прелести, которые быстро исчезают и пропадают. Всевышний Аллах приказал радоваться Его милости и милосердию, потому что чувство радости делает человека активным и энергичным, заставляет его лучше благодарить Всевышнего Аллаха, прибавляет ему силы, пробуждает в нем стремление приобрести знания и приумножить веру. Такая радость является похвальным поступком и отличается от ликования, вызванного мирскими прелестями и благами. Подобное ликование заслуживает порицания, и поэтому соплеменники Каруна сказали ему: «Не ликуй, ведь Аллах не любит тех, кто ликует. А посредством того, что Аллах даровал тебе, стремись к Последней обители, но не забывай о своей доле в этом мире!» (28:76–77). Говоря о грешниках, которые радовались своим лживым воззрениям, противоречащим учению посланников, Всевышний Аллах сказал: «Когда их посланники приходили к ним с ясными знамениями, они радовались тому знанию, которое было у них, и тогда их окружило (или поразило) то, над чем они издевались» (40:83).