Yusuf 12:82 واسال القرية التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها وانا لصادقون ٨٢
Страница 245 · Джуз 13
وَسۡـَٔلِ
ٱلۡقَرۡيَةَ
ٱلَّتِي
كُنَّا
فِيهَا
وَٱلۡعِيرَ
ٱلَّتِيٓ
أَقۡبَلۡنَا
فِيهَاۖ
وَإِنَّا
لَصَٰدِقُونَ
٨٢
Спроси жителей селения, в котором мы были, и караванщиков, с которыми мы вернулись. Воистину, мы говорим правду"».
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Russian Tafseer Al Saddi
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