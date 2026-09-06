Yusuf 12:39 يا صاحبي السجن اارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار ٣٩
Страница 240 · Джуз 12
يَٰصَٰحِبَيِ
ٱلسِّجۡنِ
ءَأَرۡبَابٞ
مُّتَفَرِّقُونَ
خَيۡرٌ
أَمِ
ٱللَّهُ
ٱلۡوَٰحِدُ
ٱلۡقَهَّارُ
٣٩
О мои товарищи по темнице! Множество различных богов лучше или же Аллах, Единственный, Могущественный?
Прочитайте тафсир.
Russian Tafseer Al Saddi
Больше тафсиров
Неужели вам нравится поклоняться слабым и беспомощным божествам, которые не способны принести пользу или причинить вред, одарить щедротами или лишить благ? Ваши божества разрозненны, потому что одни из вас поклоняются деревьям, другие - камням, третьи - ангелам, четвертые - покойникам, пятые - други…
Неужели вам нравится поклоняться слабым и беспомощным божествам, которые не способны принести пользу или причинить вред, одарить щедротами или лишить …