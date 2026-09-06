Yusuf 12:20 وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين ٢٠
Страница 237 · Джуз 12
وَشَرَوۡهُ
بِثَمَنِۭ
بَخۡسٖ
دَرَٰهِمَ
مَعۡدُودَةٖ
وَكَانُواْ
فِيهِ
مِنَ
ٱلزَّٰهِدِينَ
٢٠
Они (братья Йусуфа) продали его за ничтожную цену - всего за несколько дирхемов. Они не высоко оценили его.
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Russian Tafseer Al Saddi
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