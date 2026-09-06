Yusuf 12:16 وجاءوا اباهم عشاء يبكون ١٦
Страница 237 · Джуз 12
وَجَآءُوٓ
أَبَاهُمۡ
عِشَآءٗ
يَبۡكُونَ
١٦
Вечером они вернулись к своему отцу с плачем
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Russian Tafseer Al Saddi
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