Al-Sa'di Тафсир: An-Najm Ая 9

Всевышний сообщил о том, что учителем Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, был самый достойный, самый сильный и самый совершенный из ангелов - Джибрил. Он обладает прекрасным сложением, то есть огромной силой, а также внешней и внутренней красотой. Аллах поручил ему передать откровение Пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, и одарил его физической силой и множеством способностей. Джибрил выполнил поручение Аллаха, донес откровение до посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и уберег его от рук сатаны, не позволив ему ни выкрасть что-либо из Писания, ни вписать в него ложь и измышления. Именно этот доверенный и могучий ангел был выбран Господом для передачи откровения, что свидетельствует о том, как тщательно Аллах оберегает Свое писание. Он возник на небосводе над поверхностью земли. Поскольку Джибрил был одним из ангелов, дьяволы не могли приблизиться к нему. Он спустился с небосвода и приблизился к Пророку, чтобы передать ему откровение. Он находился от Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, на расстоянии двух луков и даже ближе. Речь идет об обычном луке, из которого выпускают стрелы. Это указывает на то, что ангел находился в непосредственной близости от посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и передавал ему откровение без каких-либо посредников.