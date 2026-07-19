Войти
Войти
Выберите язык
53:19
افرايتم اللات والعزى ١٩
أَفَرَءَيْتُمُ ٱللَّـٰتَ وَٱلْعُزَّىٰ ١٩

١٩

Не видели ли вы аль-Лат и аль-Уззу,
Тафсиры
Уроки
Размышления