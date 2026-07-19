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An-Najm
18
53:18
لقد راى من ايات ربه الكبرى ١٨
لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَايَـٰتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَىٰٓ ١٨
لَقَدۡ
رَأَىٰ
مِنۡ
ءَايَٰتِ
رَبِّهِ
ٱلۡكُبۡرَىٰٓ
١٨
и он увидел величайшие из знамений своего Господа.
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Al-Sa'di
Вы читаете тафсир для группы стихов 53:18 до 53:19
Имеются в виду Рай, Ад и многие другие знамения, которые Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, увидел в ночь восхождения на небеса.