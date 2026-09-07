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Тафсир: An-Najm 53:11
An-Najm
11
53:11
ما كذب الفواد ما راى ١١
مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَىٰٓ ١١
مَا
ﱲ
كَذَبَ
ﱳ
ٱلۡفُؤَادُ
ﱴ
مَا
ﱵ
رَأَىٰٓ
ﱶ
١١
ﱷ
и сердце не солгало о том, что он увидел.
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Вы читаете тафсир для группы стихов 53:11 до 53:13
Сердце Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, не усомнилось в том, что увидели его глаза, и в правдивости ниспосланного ему откровения. Откровение было настолько совершенным и убедительным, что ни слух, ни зрение, ни душа Пророка не усомнились в том, что произошло. Его сердце не сочло ложью видение и не отвернулось от него. Существует мнение, что под видением подразумевается все, что посланник Аллаха увидел в ночь восхождения на небеса. Он воочию увидел великие знамения и не усомнился в их истинности. Некоторые толкователи говорили, что речь идет о том, как во время этого восхождения Посланник увидел Всемогущего Аллаха и разговаривал с Ним. Многие богословы отдавали предпочтение именно этому толкованию и, опираясь на него, утверждали, что Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, видел Аллаха еще в своей земной жизни. Однако в действительности речь идет о том, как посланник Аллаха увидел ангела Джибрила, и об этом свидетельствует контекст отрывка. За все время пророчества Посланник всего два раза видел Джибрила в его истинном обличии. Первый раз это произошло на высшем небосклоне под первым небом, о чем мы уже упомянули, а во второй раз - в ночь восхождения на небеса на седьмом небе. Поэтому Всевышний сказал: