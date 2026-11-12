Al-Sa'di Тафсир: An-Nisa Ая 76

Аллах сообщил о том, что правоверные сражаются ради Него, тогда как неверующие сражаются на пути тагута. Под ним здесь подразумевается сатана. Из этого можно сделать несколько выводов. Во-первых, раб сражается на пути Аллаха в зависимости от своей веры, искренности и приверженности дороге Пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Участие в джихаде на пути Аллаха является одним из результатов и требований правой веры. В то же время участие в боевых действиях на пути тагута является результатом и неизбежным следствием неверия. Во-вторых, если человек сражается на пути Аллаха, то ему надлежит проявлять терпение и стойкость, которые не способны проявить остальные люди, ибо если клевреты сатаны проявляют терпение и сражаются с правоверными, исповедуя при этом ошибочные воззрения, то приверженцы истины обязаны проявлять эти качества в еще большей степени. Всевышний сказал: «Не проявляйте слабости при преследовании врага. Если вы страдаете, то они тоже страдают так, как страдаете вы. Но вы надеетесь от Аллаха на то, на что они не надеются» (4:104). В-третьих, сражаясь на пути Аллаха, человек опирается на надежную опору, которой являются истина и упование на Него. Обладая силой и имея надежную опору, он должен проявлять гораздо больше терпения, стойкости и усердия, чем воины, сражающиеся ради лжи, далекой от истины и не имеющей славного конца. Затем Аллах велел сражаться против клевретов сатаны и помнить о том, что его козни слабы. Козни строят для того, чтобы незаметно навредить своему противнику. Сатана может строить любые козни, но все они очень слабы и не могут навредить истине или противостоять козням, которые строит Аллах, оберегая Своих верующих рабов.