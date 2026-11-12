Al-Sa'di Тафсир: An-Nisa Ая 146

Всевышний сообщил об участи, которая ожидает лицемеров. Они окажутся на низшей ступени Ада, где будут получать самое ужасное наказание, и окажутся ниже, чем все остальные неверующие. Подобно им, они отказываются уверовать в Аллаха и враждуют с Его посланниками. Наряду с этим они строят козни и коварные замыслы, пытаясь навредить правоверным так, что люди не замечают и не ощущают этого. Люди относятся к ним, как к мусульманам, и благодаря этому они получают то, чего не заслуживают. Вместе с тем они навлекают на себя самое суровое наказание. Они не смогут спастись от него, и никто не придет к ним на помощь, чтобы облегчить их страдания. Это относится ко всем лицемерам, кроме тех, которым Аллах оказал милость и помог раскаяться в совершенных грехах. Такие люди душой и телом совершают праведные поступки, хватаются за Аллаха в надежде, что Он одарит их добром и защитит от зла, искренне исповедуют ислам и правую веру, поклоняются Ему так, словно они видят Его, и делают добро творениям. Они стремятся снискать благоволение Аллаха душой и телом и избавляются от показухи и лицемерия. Люди, которые обладают такими качествами, будут вместе с остальными верующими в мирской жизни, в промежуточной жизни, которая продлится до наступления Судного дня, и после его наступления. Аллах же одарит их великим вознаграждением, о величине которого доподлинно известно только Ему одному. Это будет то, чего не видывал взор, чего не слышали уши, о чем даже не помышляла человеческая душа. Задумайтесь над тем, что Аллах особо упомянул о том, что правоверные крепко держатся за Него и очищают свою веру перед Ним, несмотря на то, что упование и искренность относятся к ранее упомянутым праведным поступкам. Это объясняется тем, что человек испытывает острую нужду в них, особенно, если он оказывается в затруднительной ситуации. Именно в таких случаях в сердцах людей возникает лицемерие, избавиться от которого можно только благодаря упованию на то, что Аллах защитит человека от зла, и благодаря искренности, которая абсолютно несовместима с лицемерием. Аллах особо упомянул об этих двух деяниях и подчеркнул их важность, поскольку на них зиждутся все деяния души и тела, и в трудную минуту человек испытывает в них острую нужду. Задумайтесь и над тем, что после упоминания о том, что раскаявшиеся лицемеры окажутся вместе с верующими, Всевышний Аллах не сказал, что Он одарит их великим вознаграждением, а отметил, что вознаграждения будут удостоены все верующие. В Своем писании Аллах постоянно придерживается этого славного правила - если речь идет об отдельной группе лиц, которая заслуживает вознаграждения или наказания, но не является единственной в этом роде, то Аллах связывает вознаграждение или наказание с обстоятельством, которое касается как этих лиц, так и всех остальных, чтобы никто ошибочно не предположил, что это предписание распространяется только на них. В этом - одно из удивительных таинств Священного Корана. Одним словом, из этого аята следует, что раскаявшиеся лицемеры будут вместе с правоверными и получат вознаграждение вместе с ними. После упоминания об этом Всевышний сообщил о совершенстве Его самодостаточности, безграничной выдержке, милосердии и добродетели: