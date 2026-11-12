Al-Sa'di Тафсир: An-Nisa Ая 124

Под праведными поступками здесь подразумеваются все благодеяния, совершаемые душой и телом, и поэтому это откровение относится ко всем людям и джиннам, взрослым и детям, мужчинам и женщинам, если те являются верующими. Без этого условия деяния не могут быть праведными, не будут приняты, не принесут вознаграждения и не избавят от наказания. Деяния без веры подобны ветвям дерева с обрубленным стволом или строению, воздвигнутому на воде. Вера является тем стволом, фундаментом и основанием, на котором зиждется все остальное. Над этим условием нужно задуматься, потому что оно необходимо в любых начинаниях. Если люди объединяют в себе веру и праведные деяния, то они непременно попадут в Рай, в котором собрано все, чем наслаждаются души и упиваются взоры. С ними не поступят несправедливо даже на величину выемки на финиковой косточке, поскольку их праведные поступки нисколько не будут умалены. Напротив, они получат свое вознаграждение сполна. Более того, оно будет многократно приумножено.