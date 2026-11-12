Al-Sa'di Тафсир: An-Nisa Ая 104

Не проявляйте слабости и малодушия, когда сражаетесь против неверующих и обороняете свои рубежи, потому что душевная слабость способствует слабости физической. Если ваши тела ослабнут, то вы не сможете противостоять врагам. Будьте же сильными и сражайтесь с усердием. После этого Аллах сообщил о двух факторах, которые укрепляют сердца правоверных. Первый из них заключается в том, что если правоверные испытывают боль, усталость и страдают от ран, то такие же трудности выпадают на долю их врагов. И поэтому мусульманам, которые должны обладать мужеством и доблестью, не подобает проявлять слабость перед противником, который испытывает такие же трудности, как и они. Пасть духом может тот, кто постоянно страдает и терпит поражения от противника. Если же война протекает с переменным успехом, то человеку не подобает поступать так. Второй фактор заключается в том, что мусульмане надеются получить от Аллаха то, на что не надеются неверующие. Они надеются получить вознаграждение и спастись от наказания. А лучшие из правоверных имеют еще более славные намерения и высокие цели - они стремятся поддержать религию Аллаха, установить Его закон, расширить мусульманские земли, наставить на прямой путь заблудших и сокрушить врагов религии. Эти обстоятельства обязывают правдивых верующих быть сильными, энергичными и доблестными, поскольку воин, который сражается и проявляет стойкость только для того, чтобы обрести могущество в этом мире, никогда не сравнится с тем, кто сражается в надежде обрести счастье как при жизни на земле, так и после смерти, снискать благоволение Аллаха и попасть в Райские сады. Пречист Аллах, Который сотворил Своих рабов разными, руководствуясь Своими знаниями и мудростью. Аллах - Знающий и Мудрый Господь, обладающий совершенным знанием и безупречной мудростью.