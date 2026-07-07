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Al-Jinn
17
72:17
لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا ١٧
لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِۦ يَسْلُكْهُ عَذَابًۭا صَعَدًۭا ١٧
لِّنَفۡتِنَهُمۡ
فِيهِۚ
وَمَن
يُعۡرِضۡ
عَن
ذِكۡرِ
رَبِّهِۦ
يَسۡلُكۡهُ
عَذَابٗا
صَعَدٗا
١٧
чтобы этим подвергнуть их испытанию. А тех, кто отвращается от Напоминания своего Господа, Он ввергает в тяжкие мучения.
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Al-Sa'di
Только бесчестие и ненависть к истине помешали им встать на прямой путь и вкусить воды вкусной, приятной. Аллах ниспосылает верующим подобные испытания для того, чтобы испытать их веру и отличить правдивого раба от лжеца. А тех, кто отвращается от Писания, не следует его заповедям и пренебрегает ими, Аллах подвергает невыносимому и мучительному наказанию.