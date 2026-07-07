Войти
Войти
Выберите язык
72:12
وانا ظننا ان لن نعجز الله في الارض ولن نعجزه هربا ١٢
وَأَنَّا ظَنَنَّآ أَن لَّن نُّعْجِزَ ٱللَّهَ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُۥ هَرَبًۭا ١٢

١٢

Мы знали, что не спасемся от Аллаха на земле и не спасемся от Него бегством.
Тафсиры
Уроки
Размышления