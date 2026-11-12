Al-Sa'di Тафсир: At-Tur Ая 6

Аллах заполнил моря и океаны водой и не позволяет им выходить из берегов и затапливать обжитые людьми и животными земли. В природе столько воды, что она без труда может залить всю поверхность земли, но Премудрый Аллах не позволяет ей сделать это, дабы многие живые твари могли беспрепятственно жить на суше. Согласно мнению некоторых богословов, этот аят означает: «Клянусь морем разожженным!» Это объясняется тем, что в День воскресения моря запылают огнем и будут переполнены мучениями и страданиями.