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As-Saffat
168
37:168
لو ان عندنا ذكرا من الاولين ١٦٨
لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًۭا مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ ١٦٨
لَوۡ
أَنَّ
عِندَنَا
ذِكۡرٗا
مِّنَ
ٱلۡأَوَّلِينَ
١٦٨
«Если бы у нас было напоминание от первых поколений,
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Al-Sa'di
Вы читаете тафсир для группы стихов 37:166 до 37:172
Мы покорны нашему Господу и всегда готовы служить Ему. Мы делаем это искренне и непрестанно возносим Всевышнему Аллаху хвалу. Мы также свидетельствуем, что Аллах лишен любых недостатков и скверных качеств, не подобающих Его величию и совершенству. Что же заставляет нечестивцев поклоняться ангелам и приравнивать эти покорные творения к Всевышнему Творцу?! «Пречист Он и премного выше того, что они говорят» (17:43).