Al-Sa'di Тафсир: Al-Qiyamah Ая 19

Когда Джибрил завершит ниспослание очередного откровения, то прочти его вслед за ним, а Мы разъясним тебе его смысл. Таким образом, Аллах обещал Пророку сохранить как текст, так и смысл Своего писания. Посланник Аллаха покорился воле своего Господа, и когда Джибрил читал ему Коран, он внимательно слушал его, а как только ангел заканчивал чтение, он повторял откровение вслед за ним. В этом откровении изложены правила поведения учащихся, которые не должны задавать вопросы, пока преподаватель не закончит объяснение темы. А когда он закончит свою речь, то учащиеся может спросить обо всем, что им неясно. Из него также становится ясно, что мусульманам не следует соглашаться или отвергать чьи-либо слова, не дослушав человека до конца, даже если начало речи заслуживает одобрения или порицания. Следует уяснить, насколько верны или ошибочны его представления, и понять его слова настолько хорошо, чтобы можно было вынести о них правильное суждение. Наряду с этим этот аят свидетельствует о том, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, разъяснил своим последователям не только слова божественного откровения, но и его смысл.