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Tafsir: Yusuf 12:87
Yusuf
87
12:87
يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تياسوا من روح الله انه لا يياس من روح الله الا القوم الكافرون ٨٧
يَـٰبَنِىَّ ٱذْهَبُوا۟ فَتَحَسَّسُوا۟ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَا۟يْـَٔسُوا۟ مِن رَّوْحِ ٱللَّهِ ۖ إِنَّهُۥ لَا يَا۟يْـَٔسُ مِن رَّوْحِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَـٰفِرُونَ ٨٧
يَٰبَنِيَّ
ٱذۡهَبُواْ
فَتَحَسَّسُواْ
مِن
يُوسُفَ
وَأَخِيهِ
وَلَا
تَاْيۡـَٔسُواْ
مِن
رَّوۡحِ
ٱللَّهِۖ
إِنَّهُۥ
لَا
يَاْيۡـَٔسُ
مِن
رَّوۡحِ
ٱللَّهِ
إِلَّا
ٱلۡقَوۡمُ
ٱلۡكَٰفِرُونَ
٨٧
Ó filhos meus, ide e informai-vos sobre José e seu irmão e não desespereis quanto à misericórdia de Deus, porque nãodesesperam da Sua misericórdia senão os incrédulos.
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Al-Sa'di
Йакуб сказал: «Жалобы, которые слетают с моих уст, и печаль, которая живет в моей душе, обращены только к одному Аллаху. Я не жалуюсь вам или другим творениям, и посему говорите, что хотите. Аллах дает мне знать то, что вам не известно. Я твердо знаю, что Аллах вернет мне Йусуфа, доставит радость моим очам и позволит мне насладиться общением с ним. А вам следует отправиться в путь и побольше узнать о судьбе Йусуфа и Беньямина. Не теряйте надежды на милость Аллаха, потому что надежда помогает рабу действовать активно и усердно. А если вы предадитесь отчаянию, то опустите руки и станете медлительны. И самым лучшим, на что может надеяться раб Аллаха, является милость Всевышнего Господа. Воистину, отчаиваются в этой милости только неверующие, которые по причине собственного безбожия считают Божью милость невероятной, и она действительно бесконечно далека от них. Посему не походите на неверующих и безбожников». Из этих слов следует, что надежда на милость Аллаха находится в зависимости от силы веры человека.