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Tafsir: Yusuf 12:86
Yusuf
86
12:86
قال انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون ٨٦
قَالَ إِنَّمَآ أَشْكُوا۟ بَثِّى وَحُزْنِىٓ إِلَى ٱللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٨٦
قَالَ
إِنَّمَآ
أَشۡكُواْ
بَثِّي
وَحُزۡنِيٓ
إِلَى
ٱللَّهِ
وَأَعۡلَمُ
مِنَ
ٱللَّهِ
مَا
لَا
تَعۡلَمُونَ
٨٦
Ele lhes disse: Só exponho perante Deus o meu pesar e a minha angústia porque sei de Deus o que vós ignorais...
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السعدي Al-Sa'di
{ قَالَ }
يعقوب
{ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي }
أي: ما أبث من الكلام
{ وَحُزْنِي }
الذي في قلبي
{ إِلَى اللَّهِ }
وحده، لا إليكم ولا إلى غيركم من الخلق، فقولوا ما شئتم
{ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ }
من أنه سيردهم علي ويقر عيني بالاجتماع بهم.