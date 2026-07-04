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Yusuf
79
12:79
قال معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون ٧٩
قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ أَن نَّأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَـٰعَنَا عِندَهُۥٓ إِنَّآ إِذًۭا لَّظَـٰلِمُونَ ٧٩
قَالَ
مَعَاذَ
ٱللَّهِ
أَن
نَّأۡخُذَ
إِلَّا
مَن
وَجَدۡنَا
مَتَٰعَنَا
عِندَهُۥٓ
إِنَّآ
إِذٗا
لَّظَٰلِمُونَ
٧٩
Respondeu-lhes: Deus me perdoe! Não reteremos senão aquele em cujo poder encontrarmos a nossa ânfora, porque docontrários seríamos iníquos.
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العربية
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[
قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ
] وتی: پهنا به خوای گهوره ئێمه هیچ كهسێك نابهین تهنها ئهوه نهبێت كه شتومهكهكهی خۆمان لهلای بینیوهتهوه [
إِنَّا إِذًا لَظَالِمُونَ (٧٩)
] ئهگهر كهسێكی تر له جیاتی بهرین ئهوه بهدڵنیایى زوڵم و ستهممان لهو كهسه كردووه.