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Tafsir: Yusuf 12:60
Yusuf
60
12:60
فان لم تاتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون ٦٠
فَإِن لَّمْ تَأْتُونِى بِهِۦ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِى وَلَا تَقْرَبُونِ ٦٠
فَإِن
لَّمۡ
تَأۡتُونِي
بِهِۦ
فَلَا
كَيۡلَ
لَكُمۡ
عِندِي
وَلَا
تَقۡرَبُونِ
٦٠
Porém, se não mo trouxerdes, não tereis aqui mais provisões nem podereis acercar-vos de mim!
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Al-Sa'di
Йусуф продал им зерно так, как он продавал его прочим торговцам. Он мудро управлял делами своей страны, и поэтому каждому покупателю позволялось приобретать только один верблюжий вьюк зерна. Затем он поинтересовался о делах братьев, и они рассказали ему, что у них есть еще один брат, который остался вместе с отцом. Они имели в виду Беньямина. Тогда Йусуф попросил их в следующий раз привести с собой младшего брата. Он напомнил им об оказанном гостеприимстве, желая пробудить в них желание еще раз посетить Египет, но добавил, что если они не привезут с собой брата, то он не станет отмеривать им зерно. Он знал, что они будут вынуждены еще раз приехать в Египет, и надеялся, что его слова заставят их поскорее сделать это.